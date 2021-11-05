Зеленський підписав закон про виділення 800 млн грн на кисневі станції

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій", - йдеться у повідомленні.



Так, 650 млн грн передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я, 150 млн грн - на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.



"Для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою медзаклади мають бути забезпечені джерелами подачі кисню. Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря - кисневі станції. Встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів. Закон, що його підписав Президент, передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями, що дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах і таким чином знизити логістичне навантаження", - пояснили в ОПУ.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада 336 голосами ухвалила закон про виділення 800 млн грн на кисневі станції для лікарень.

Автори закону Інна Совсун (нардепка фракції "Голос") та Олексій Гончаренко (нардеп фракції "Європейська солідарність") зазначали, що закупівля кисневих станцій - це єдиний спосіб забезпечити лікарням кисневу незалежність.