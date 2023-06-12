Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

У картці законопроєкту вказано, що його повернуто з підписом президента 12 червня.

"Прийняття закону сприятиме утвердженню в Україні європейської традиції щодо відзначення щорічно 8 травня перемоги над нацизмом і дозволить розвінчати міфи й маніпуляції радянсько-російської пропаганди", – пояснювали в Раді мету ухвалення законопроєкту.

Тепер цей день стане вихідним замість 9 травня.