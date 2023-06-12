Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
У картці законопроєкту вказано, що його повернуто з підписом президента 12 червня.
"Прийняття закону сприятиме утвердженню в Україні європейської традиції щодо відзначення щорічно 8 травня перемоги над нацизмом і дозволить розвінчати міфи й маніпуляції радянсько-російської пропаганди", – пояснювали в Раді мету ухвалення законопроєкту.
Тепер цей день стане вихідним замість 9 травня.
- Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
- Рада підтримала законопроєкт 316 голосами за.
- 30 травня рух "Чесно" повідомляв, що член фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.
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