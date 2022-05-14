Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

В документі йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії.

20 березня президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану.

Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

28 березня у Раді зареєстрували проєкт закону про заборону проросійських партій.

3 травня парламент підтримав закон про заборону діяльності проросійських партій.