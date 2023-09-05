Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Про це повідомляє представництво президента України в АРК.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розв'язання окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня - у день проведення третього саміту Кримської платформи.

Зазначається, що законопроєкт був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Після набрання чинності законом - наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим", - йдеться у публікації.

Як пояснили у Представництві, головною метою закону є підготовка підґрунтя для деокупації тимчасово підконтрольного російським загарбникам українського півострова, оскільки "військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад".

Закон також доручає Кабінету Міністрів протягом 1 місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в АР Крим.

Крім того, уряд має протягом 3 місяців створити районні державні адміністрації (РДА) нових районів, а також внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо особливостей відновлення публічної влади Криму після звільнення.

"Упевнені, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова", - наголосили у Представництві.