Український стартап створив проєкт для прискорення появи кримськотатарської мови в мобільних сервісах: хто може долучитись

Про це пише Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Respeecher створив цей проєкт для популяризації кримськотатарської мови для прискорення її появи у багатьох мобільних сервісах: помічниках у телефонах, чат-ботах та автоматичних перекладачах.

Щоб мовне наповнення у нейромережі було якісним, організатори потребують 1 тис. годин із записами кримськотатарської мови.

Як допомогти проєкту

Вони просять носіїв мови надсилати аудіо, зроблені на диктофон навіть у домашніх умовах або запис аудіо можна зробити в студії Respeecher, якщо ви проживаєте в Києві.

Дуже важливо, щоб аудіо мало мінімум звуків на фоні, на кшталт, шум кондиціонера, холодильника чи голоси інших людей, а також тривалість аудіо була від 30 хвилин до години часу, - висловлюють побажання організатори.

Чим більше різних акцентів і тональностей голосів штучний інтелект проаналізує, тим якіснішим буде результат розпізнавання мови.

Respeecher рекомендує робити записи на хороший мікрофон у тихій кімнаті з мінімально кількістю фонових шумів, але підійдуть навіть аудіозаписи зроблені на iphone чи подкасти.

Стартап запевняє, що жодні дані конкретних осіб не будуть зберігатись і без дозволу носія команда ніколи не відтворюватиме чужі голоси, тому усі надіслані дані будуть використані лише в цілях навчання нейромережі та для аналізу кримськотатарської мови в цілому.

Раніше стартап уже працював з найбільшими Голлівудськими студіями дотримуючись цих етичних стандартів співпраці.

Поради від Respeecher

Фото: Respeecher

Фото: Respeecher

Фото: Respeecher