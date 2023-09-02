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Український стартап створив проєкт для прискорення появи кримськотатарської мови в мобільних сервісах: хто може долучитись

2 вересня, 2023 субота
19:20
Технології

Команда українського стартапу Respeecher збирає 1000 голосів носіїв кримськотатарської мови для того, щоб тренувати нейромережу розпізнавати її

Про це пише Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Respeecher створив цей проєкт для популяризації кримськотатарської мови для прискорення її появи у багатьох мобільних сервісах: помічниках у телефонах, чат-ботах та автоматичних перекладачах.

Щоб мовне наповнення у нейромережі було якісним, організатори потребують 1 тис. годин із записами кримськотатарської мови.

Як допомогти проєкту

Вони просять носіїв мови надсилати аудіо, зроблені на диктофон навіть у домашніх умовах або запис аудіо можна зробити в студії Respeecher, якщо ви проживаєте в Києві. 

Дуже важливо, щоб аудіо мало мінімум звуків на фоні, на кшталт, шум кондиціонера, холодильника чи голоси інших людей, а також тривалість аудіо була від 30 хвилин до години часу, - висловлюють побажання організатори.

Чим більше різних акцентів і тональностей голосів штучний інтелект проаналізує, тим якіснішим буде результат розпізнавання мови.

Respeecher рекомендує робити записи на хороший мікрофон у тихій кімнаті з мінімально кількістю фонових шумів, але підійдуть навіть аудіозаписи зроблені на iphone чи подкасти.

Стартап запевняє, що жодні дані конкретних осіб не будуть зберігатись і без дозволу носія команда ніколи не відтворюватиме чужі голоси, тому усі надіслані дані будуть використані лише в цілях навчання нейромережі та для аналізу кримськотатарської мови в цілому.

Раніше стартап уже працював з найбільшими Голлівудськими студіями дотримуючись цих етичних стандартів співпраці.

Поради від Respeecher

Фото: Respeecher

Фото: Respeecher


Фото: Respeecher

 
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освіта
Крим
кримські татари
штучний інтелект
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