Український стартап створив проєкт для прискорення появи кримськотатарської мови в мобільних сервісах: хто може долучитись
Команда українського стартапу Respeecher збирає 1000 голосів носіїв кримськотатарської мови для того, щоб тренувати нейромережу розпізнавати її
Про це пише Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Respeecher створив цей проєкт для популяризації кримськотатарської мови для прискорення її появи у багатьох мобільних сервісах: помічниках у телефонах, чат-ботах та автоматичних перекладачах.
Щоб мовне наповнення у нейромережі було якісним, організатори потребують 1 тис. годин із записами кримськотатарської мови.
Як допомогти проєкту
Вони просять носіїв мови надсилати аудіо, зроблені на диктофон навіть у домашніх умовах або запис аудіо можна зробити в студії Respeecher, якщо ви проживаєте в Києві.
Дуже важливо, щоб аудіо мало мінімум звуків на фоні, на кшталт, шум кондиціонера, холодильника чи голоси інших людей, а також тривалість аудіо була від 30 хвилин до години часу, - висловлюють побажання організатори.
Чим більше різних акцентів і тональностей голосів штучний інтелект проаналізує, тим якіснішим буде результат розпізнавання мови.
Respeecher рекомендує робити записи на хороший мікрофон у тихій кімнаті з мінімально кількістю фонових шумів, але підійдуть навіть аудіозаписи зроблені на iphone чи подкасти.
Стартап запевняє, що жодні дані конкретних осіб не будуть зберігатись і без дозволу носія команда ніколи не відтворюватиме чужі голоси, тому усі надіслані дані будуть використані лише в цілях навчання нейромережі та для аналізу кримськотатарської мови в цілому.
Раніше стартап уже працював з найбільшими Голлівудськими студіями дотримуючись цих етичних стандартів співпраці.
Поради від Respeecher
Фото: Respeecher
Фото: Respeecher
Фото: Respeecher
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