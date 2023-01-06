Зеленський подякував Шольцу за Marder і Patriot та зустрівся з американськими сенаторами

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема кількадесят "Мардерів" та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - повідомив Володимир Зеленський.

Після цього президент України відзвітував про зустріч з американськими сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом.

"Обговорили поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації. Російська пропозиція "припинення вогню" – це маніпуляція, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри", - повідомив Володимир Зеленський.

Президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні: США мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder.

Видання Spiegel писало, що Німеччина планує поставити Україні від 20 до 40 БМП Marder.

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