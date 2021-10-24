Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у facebook.
За його словами, Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, яким стане Олексій Резніков.
"Це Олексій Резніков, чинний віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування", - написав Бутусов.
Тому він вважає, що Резніков буде для Офісу президента керованою фігурою.
"Йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається і напрацювати в ньому якусь логіку і стратегію", - переконаний Бутусов.
Він додав, що іншим кандидатом, який розглядався Володимиром Зеленським, була колишній кандидат в мери Києва Ірина Верещук з фракції "Слуги народу".
- 23 жовтня повідомлялося, що Олексій Резніков отримав пропозицію очолити Міністерство оборони.
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