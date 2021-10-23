У Офісі президента визначилися із кандидатурою нового міністра оборони, - ЗМІ

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

За інформацією джерел видання у Офісі президента пост міністра оборони був запропонований Олексію Резнікову - віцепрем'єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. В свою чергу, його місце запропоновано народній депутатці зі "Слуги народу" Ірині Верещук.

Міністерство соціальної політики замість марини Лазебної, запропоновано чолити керівнику Державної митної служби Павлу Рябікіну.

За даними "Дзеркала тижня", всі три кандидати на посаду сприйняли зроблені пропозиції стримано. Вони отримали час на роздуми до початку наступного тижня.

Посаду міністра оборони наразі займає Андрій Таран.