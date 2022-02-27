Зеленський заявив, що делегація України зустрінеться з російською на українсько-білоруському кордоні

Про це повідомляє Офіс президента України.



Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському.



Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.



Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.





Раніше повідомлялося, що президент України провів переговори із Олександром Лукашенком.









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