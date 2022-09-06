Зеленський поговорив із Трасс і запросив її в Україну
Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, який провів телефонну розмову із Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністерки Сполученого Королівства
Про це повідомив Володимир Зеленський у себе в Twitter.
Як повідомив президент, він запросив Трасс до України та в розмові з нею "подякував британцям за велику оборонну та економічну допомогу для України".
"Важливо, що Велика Британія готова й далі її посилювати", – зазначив він.
Також сторони обговорили гарантії безпеки для України, участь Британії у відновленні України після війни та подальший тиск на Росію.
"Мета – зупинити агресію та притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати РФ терористичною державою. Ми будемо продовжувати активну взаємодію у всіх форматах", – додав Володимир Зеленський.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.
- 5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.
- Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.
- 6 вересня Борис Джонсон в останній промові перед складанням повноважень назвав одним зі своїх досягнень ефективну протидію російському диктатору Володимиру Путіну в агресивній війні проти України.
- 6 вересня Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс новою прем'єркою Британії.
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