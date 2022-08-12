Зеленський поговорив з Папою Франциском і розповів про злочини росіян в Україні
Президент України поінформував Папу Римського про агресію, яку РФ здійснює проти України, та про страшні злочини Росії
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - написав президент.
- 8 серпня в ефірі Еспресо посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що Папа Римський хоче підтвердити близькість з Україною візитом до країни.
- Нагадаємо, нинішній Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. До того, він каже що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.
- 30 липня голова Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що сприйняття й оцінка вторгнення РФ в Україну як нібито двостороннього конфлікту не відповідає істині й заважає правильно оцінювати події. "Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про воєнні злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. Нульова толерантність до застосування насильства!" - наголосив предстоятель УГКЦ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе