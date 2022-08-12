Зеленський поговорив з Папою Франциском і розповів про злочини росіян в Україні

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - написав президент.

8 серпня в ефірі Еспресо посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що Папа Римський хоче підтвердити близькість з Україною візитом до країни.

Нагадаємо, нинішній Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. До того, він каже що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

30 липня голова Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що сприйняття й оцінка вторгнення РФ в Україну як нібито двостороннього конфлікту не відповідає істині й заважає правильно оцінювати події. "Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про воєнні злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. Нульова толерантність до застосування насильства!" - наголосив предстоятель УГКЦ.

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