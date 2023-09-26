Зеленський пообіцяв нові санкції проти Росії: українські та міжнародні
Санкцій буде більше, наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
"Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - зазначив президент.
Також додав, що обовʼязковою є робота з партнерами, аби закінчити війну на українських умовах на основі Формули миру. Цілком справедливої.
- Нагадаємо, сьогодні Зеленський також провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема розглянуто питання нарощування виробництва зброї.
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