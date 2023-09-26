Зеленський пообіцяв нові санкції проти Росії: українські та міжнародні

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - зазначив президент.

Також додав, що обовʼязковою є робота з партнерами, аби закінчити війну на українських умовах на основі Формули миру. Цілком справедливої.