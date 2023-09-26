Нарощування власного виробництва озброєння: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив 26 вересня у Telegram.

Так, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповіли про оперативну ситуацію на фронті.

"Перша Ставка після повернення з тривалого відрядження. Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров", - написав Зеленський.

Своєю чергою міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів про заходи, яких відомство вживає для нарощування власного виробництва озброєння, особливо безпілотників.

Окрім того, учасники засідання заслухали доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Що відомо про власне виробництво зброї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий 2022 рік.

Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.

Також в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.

Наприкінці серпня Зеленський повідомляв, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км.