Зеленський порадив клолаборантам та гауляйтерам готуватись до суду, або виробляти прописку у Ростові
Президент України Володимир Зеленський попередив так званих "гауляйтерів", що "відповідальність за колаборацію невідворотна"
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненнв.
"Дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли. Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями. Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження", - наголосив глава держави.
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