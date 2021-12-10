Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом полковнику Півоваренку

Про це йдеться в указі №630/2021 на сайті президента.



"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Півоваренку Павлу Васильовичу - полковнику (посмертно)", - зазначається в документі.



Звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".



Командир 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла.

Нагадаємо, 1 грудня Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу.

7 грудня Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку.