Зеленський потрапив під вплив "нациків", - Путін

Про це він сказав під час пресконференції 23 грудня.

Путін зазначив, що це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.

"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - наголосив він.



