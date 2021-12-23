Зеленський потрапив під вплив "нациків", - Путін
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський потрапив під вплив "нациків"
Про це він сказав під час пресконференції 23 грудня.
Путін зазначив, що це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.
"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - наголосив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе