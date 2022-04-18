Зеленський присвоїв звання "Герой України" шести військовим
Президент України Володимир Зеленський відзначив держнагородами військовослужбовців ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників, поліцейських та рятувальників
Про це він заявив у відеозверненні, передає Еспресо.TV.
"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців ЗСУ, 553 бійця Нацгвардії, 64 прикордонника, 5 поліцейських, 26 працівників ДСНС. Шести захисникам України присвоєно звання "Герой України", - сказав президент.
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