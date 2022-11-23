Зеленський привітав рішення Європарламенту, який визнав РФ спонсором тероризму
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту, який визнав Росію державою-спонсором тероризму
Про це він написав у Facebook.
За його словами, Росію слід продовжувати ізолювати на всіх рівнях.
"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоби покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - заявив Зеленський.
- 21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
- ПАРЄ визнала російський режим терористичним.
- Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.
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