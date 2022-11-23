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Зеленський привітав рішення Європарламенту, який визнав РФ спонсором тероризму

23 листопада, 2022 середа
14:02
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту, який визнав Росію державою-спонсором тероризму

Про це він написав у Facebook.

За його словами, Росію слід продовжувати ізолювати на всіх рівнях.

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоби покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - заявив Зеленський.

  • 21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
  • ПАРЄ визнала російський режим терористичним.
  • Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.

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Європарламент
Володимир Зеленський
тероризм
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