Зеленський призначив ексмера Кропивницького головою Кіровоградської ОДА
Президент Володимир Зеленський змінив голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. Замість Марії Чорної тепер область очолить колишній мер Кропивницького Андрій Райкович.
Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, передає Еспресо.TV.
Спершу указом №115/2022 Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марію Чорну.
Після чого призначив на цю посаду Андрія Райковича.
"Призначити Райковича Андрія Павловича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №116/2022.
Довідка. Андрій Райкович народився в місті Таллінн. Працював електриком, інженером та інструктором на різних підприємствах, служив в армії СРСР. Протягом 2010 — 2015 років був депутатом Кіровоградської обласної ради, членом постійної Комісії з питань бюджету, фінансової діяльності та соціально-економічного розвитку.
У листопаді 2015 року його обрали міським головою Кропивницького, а у 2020 році — переобрали.
- Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський призначив ветерана російсько-української війни Максима Марченка очільником Одеської ОВА
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