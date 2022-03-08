Зеленський призначив ексмера Кропивницького головою Кіровоградської ОДА

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, передає Еспресо.TV.



Спершу указом №115/2022 Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марію Чорну.



Після чого призначив на цю посаду Андрія Райковича.

"Призначити Райковича Андрія Павловича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №116/2022.



Довідка. Андрій Райкович народився в місті Таллінн. Працював електриком, інженером та інструктором на різних підприємствах, служив в армії СРСР. Протягом 2010 — 2015 років був депутатом Кіровоградської обласної ради, членом постійної Комісії з питань бюджету, фінансової діяльності та соціально-економічного розвитку.

У листопаді 2015 року його обрали міським головою Кропивницького, а у 2020 році — переобрали.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський призначив ветерана російсько-української війни Максима Марченка очільником Одеської ОВА