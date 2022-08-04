Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"Призначити Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації. Президент України В.Зеленський. 4 серпня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

В офісі президента також повідомляють, що глава держави зустрівся з новопризначеним очільником та вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення і висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Зеленський також наголосив, що Херсонщина буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Ярослав Янушевич народився 1978 року в м. Києві. Очільник області закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "Фінанси") та Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "Правознавство").Доктор юридичних наук.

Янушевич працював на різних посадах. Він був заступником голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 рр. – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2016 року – радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот".

2 серпня на засіданні уряду було погоджено призначення нового очільника Херсонської ОВА.

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