Уряд погодив призначення Янушевича головою Херсонської ОВА

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації". – написав Мельничук

Додамо, що з 9 липня цього року тимчасово виконує обов’язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

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