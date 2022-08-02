Уряд погодив призначення Янушевича головою Херсонської ОВА
Сьогодні, 2 серпня, на засіданні уряду було погоджено призначення нового очільника Херсонської ОВА
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації". – написав Мельничук
Додамо, що з 9 липня цього року тимчасово виконує обов’язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
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