Зеленський призначив нових очільників Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської ОВА
Володимир Зеленський призначив нових очільників Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій
Відповідні укази 7 лютого опубліковані на сайті Офісу президента
Відповідно до указів, головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначено Сергія Лисака, Запорізької обласної державної адміністрації – Юрія Малашка, а Херсонську ОВА очолить Олександр Прокудін.
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