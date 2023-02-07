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Зеленський призначив нових очільників Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської ОВА

7 лютого, 2023 вiвторок
22:42
Суспільство Володимир Зеленський

Володимир Зеленський призначив нових очільників Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій

Відповідні укази 7 лютого опубліковані на сайті Офісу президента

Відповідно до указів, головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначено Сергія Лисака, Запорізької обласної державної адміністрації – Юрія Малашка, а Херсонську ОВА очолить Олександр Прокудін.

  • Укази про звільнення голів цих ОВА Володимир Зеленський підписав 24 січня
  • Сьогодні, 7 лютого, Кабмін погодив кандидатури начальників трьох ОВА.
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