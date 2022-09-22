Про це йдеться у відповідному указі №661/2022 на сайті президента.

"З метою забезпечення належного міжнародного розслідування і притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, розробки та підготовки пропозицій щодо створення спеціального міжнародного трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Керівником робочої групи призначено очільника Офісу президента Андрія Єрмака, заступником і координатором - заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

Також до складу увійшли головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника Офісу президента Олег Гавриш, директор департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Олександр Карасевич, керівник кабінету керівника Офісу президента Олена Ковальська, посол із особливих доручень МЗС Антон Кориневич, міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, генпрокурор Андрій Костін, народні депутати Олександр Качура, Денис Маслов, Марія Мезенцева, Олександра Уснінова та Олена Хоменко.

Робоча група працюватиме стосовно створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.