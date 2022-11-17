Зеленський призначив трьох голів військових адміністрацій на Миколаївщині та одного на Донеччині

Про це йдеться в розпорядженні на сайті очільника країни.

Розпорядженням №305 Зеленський призначив начальником Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області Івана Кухту.

Головою Первомайської селищної військової адміністрації Миколаївського району став Максим Коровай відповідно до указу №304.

А Радіон Завадський очолює Горохівську сільську військову адміністрацію Баштанського району Миколаївської області згідно з розпорядженням №303.

Також президент України призначив начальником Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області Олександра Гордієнка. Відповідно до розпорядження №301.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення 4 військових адміністрацій у Херсонській області. А 10 листопада призначив керівників трьох новоутворених військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані та Хрестівці Херсонської області.

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