Зеленський призначив трьох голів військових адміністрацій на Миколаївщині та одного на Донеччині
17 листопада президент України Володимир Зеленський призначив трьох голів військових адміністрацій Миколаївської області та ще одного на Донеччині
Про це йдеться в розпорядженні на сайті очільника країни.
Розпорядженням №305 Зеленський призначив начальником Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області Івана Кухту.
Головою Первомайської селищної військової адміністрації Миколаївського району став Максим Коровай відповідно до указу №304.
А Радіон Завадський очолює Горохівську сільську військову адміністрацію Баштанського району Миколаївської області згідно з розпорядженням №303.
Також президент України призначив начальником Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області Олександра Гордієнка. Відповідно до розпорядження №301.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення 4 військових адміністрацій у Херсонській області. А 10 листопада призначив керівників трьох новоутворених військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані та Хрестівці Херсонської області.
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