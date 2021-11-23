Зеленський призначив заступником Єрмака ексочільника "Запоріжсталі" Ростислава Шурму
Президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника ОПУ ексгендиректора "Запоріжсталі", ексголову Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку" Ростислава Шурму
Про це повідомляє сайт ОПУ.
На новій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.
"Серед пріоритетних завдань - підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", - сказав Шурма.
Ростислав Шурма народився у 1983 році у Львові, закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економіка та підприємництво" і Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").
У 2012-2019 рр. Шурма обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який належить холдингу Ріната Ахметова "Метінвест".
У квітні 2015 року Шурму обрали головою Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку". Від цієї партії він ішов на парламентські вибори 2019 року.
У лютому 2020 року політрада Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку" задовольнила заяву Шурми про складення повноважень керівника організації.
Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".
Раніше заступницею голови ОПУ працювала Юлія Свириденко, яку 4 листопада Верховна Рада призначила першою віцепрем'єрміністеркою - міністеркою економіки.
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