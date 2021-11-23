Зеленський призначив заступником Єрмака ексочільника "Запоріжсталі" Ростислава Шурму

Про це повідомляє сайт ОПУ.



На новій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.



"Серед пріоритетних завдань - підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", - сказав Шурма.



Ростислав Шурма народився у 1983 році у Львові, закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економіка та підприємництво" і Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").



У 2012-2019 рр. Шурма обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який належить холдингу Ріната Ахметова "Метінвест".



У квітні 2015 року Шурму обрали головою Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку". Від цієї партії він ішов на парламентські вибори 2019 року.



У лютому 2020 року політрада Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку" задовольнила заяву Шурми про складення повноважень керівника організації.



Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".



Раніше заступницею голови ОПУ працювала Юлія Свириденко, яку 4 листопада Верховна Рада призначила першою віцепрем'єрміністеркою - міністеркою економіки.



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