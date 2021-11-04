Рада призначила ексзаступницю керівника ОПУ Свириденко першим віцепрем'єром-міністром економіки

Призначення підтримали 256 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Нагадаємо, Юлія Свириденко 22 грудня 2020 року була призначена заступником керівника Офісу президента.



У вересні 2019 року Свириденко працювала заступницею міністра, а з липня 2020 року - першою заступницею міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України.



До 2008 року вона працювала у приватному секторі. З 2015 року - на керівних посадах у Чернігівській облдержадміністрації.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

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