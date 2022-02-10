Зеленський про ескалацію біля кордонів України: нічого нового не бачимо і з погляду безпеки немає перешкод, які б заважали бізнесу
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Європейської бізнес-асоціації, під час якої розповів про кроки влади з підтримки економіки України
Про це повідомляє пресслужба президента.
Уточнюється, що він поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу.
За словами голови держави, на цей час з погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати.
"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – заявив президент.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій.
Як відомо, проводяться планові навчання, здійснюються заходи, спрямовані на покращення забезпечення війська.
"Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових", – сказав він.
За словами президента міжнародні партнери та союзники України також активізували свою діяльність задля підтримки та стабілізації ситуації.
"Багато країн світу є нашими друзями. Вважаю, що об’єднання зусиль країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, об’єднання стійкої позиції щодо підтримки України – дуже важливий сигнал", – додав очільник держави.
Зазначається, що економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.
Відомо, що в результаті низки перемовин із міжнародними партнерами для одержання фінансової підтримки ЄС та низка країн виділили макрофінансову допомоги, що також стало позитивним сигналом для бізнесу.
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