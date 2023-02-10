Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання. На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним!" - заявив Зеленський.

Він згадав інцидент із ракетами, які пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.

"Черговий доказ того, що терор не знає й ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити", - зазначив президент України.

"Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна й треба зупинити", - додав він.

При цьому Зеленський подякував українським силам ППО і всім, хто допомагає захищати нашу країну від ворога.