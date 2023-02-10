Зеленський про масовану російську атаку по Україні: сьогоднішні ракети – виклик НАТО, це терор, який можна і треба зупинити
Президент Володимир Зеленський, коментуючи масовану ракетну атаку РФ по Україні 10 лютого, назвав це "викликом НАТО" й "терором, який можна й треба зупинити"
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання. На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним!" - заявив Зеленський.
Він згадав інцидент із ракетами, які пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.
"Черговий доказ того, що терор не знає й ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити", - зазначив президент України.
"Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна й треба зупинити", - додав він.
При цьому Зеленський подякував українським силам ППО і всім, хто допомагає захищати нашу країну від ворога.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
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