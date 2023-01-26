Зеленський прокоментував поїздку Тищенка до Таїланду у воєнний час
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що в умовах воєнного часу посадовці можуть виїжджати з країни тільки за рішенням РНБО
Про це він сказав у вечірньому зверненні за 26 січня.
Зеленський також наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.
"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", - підкреслив президент.
- 23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.
- Стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.
- Своєю чергою прикордонники заявили, що нардеп Тищенко залишив територію України законно.
- У четвер, 26 січня, нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.
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