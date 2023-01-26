Зеленський прокоментував поїздку Тищенка до Таїланду у воєнний час

Про це він сказав у вечірньому зверненні за 26 січня.

Зеленський також наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.

"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", - підкреслив президент.

23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.

Стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.

Своєю чергою прикордонники заявили, що нардеп Тищенко залишив територію України законно.

У четвер, 26 січня, нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.

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