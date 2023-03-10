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Зеленський: Росія не визнає кордонів, тому розумно перемогти її зараз і гарантувати безпеку Європі

10 березня, 2023 п'ятниця
22:39
війна з Росією Володимир Зеленський

Росія прагне завоювати не лише Україну, а й інші держави, тому важливо зупинити її зараз, тим самим забезпечивши мир у Європі

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників American Enterprise Institute World Forum. 

Він зазначив, що Росія не визнає жодних кордонів, "і не буває такої тиранії, яка не претендує на глобальне знищення свободи".

"Кожне віддане за свободу українське життя – це врятоване життя наших сусідів: поляків, литовців, молдован та інших вільних європейських народів. Ми маємо говорити про це відверто. Кремль ніколи не хотів зупинятися, підкоривши лише Україну. Ніколи! Інші держави Європи – ваші союзники у Європі, – народи в Азії – це так само мішені для Росії, як і Україна", – сказав Зеленський.

Саме тому, наголосив він, необхідно і розумно перемогти Росію зараз, аби гарантувати безпеку Європі та врятувати будь-який інший народ, якому вона могла б загрожувати.

"Перемогти Росію на полі битви в Україні – це не воювати більше ніде у Європі й уздовж російських кордонів. Уся допомога, яка надається зараз Україні, це по суті – інвестиція у глобальний мир, у реальну архітектуру безпеки для свободи", – сказав Зеленський.

  • American Enterprise Institute World Forum - це щорічна зустріч керівників бізнесу та фінансів, глав урядів, урядовців та інтелектуалів. Проводиться щовесни в Сі-Айленді, штат Джорджія, спонсорами якого виступають Американський інститут підприємництва та Фонд Вейл-Веллі

 
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