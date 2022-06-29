Зеленський: Росія випустила по Україні 2811 ракет
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський агресор випустив з 24 лютого по Україні 2811 ракет
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм. За все зроблене російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох-багатьох інших містах України. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811; а скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів...", - йдеться у зверненні президента України.
Володимир Зеленський також розповів, що на засіданні радбезу ООН росіяни стоячи вшанували загиблих українців, щоб "не виглядати вбивцями".
"Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу", - розповів президент.
- Нагадаємо, після обстрілів Кременчука та Харкова 27 червня президент України Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе