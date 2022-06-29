Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм. За все зроблене російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох-багатьох інших містах України. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811; а скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів...", - йдеться у зверненні президента України.

Володимир Зеленський також розповів, що на засіданні радбезу ООН росіяни стоячи вшанували загиблих українців, щоб "не виглядати вбивцями".

"Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу", - розповів президент.

Нагадаємо, після обстрілів Кременчука та Харкова 27 червня президент України Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.

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