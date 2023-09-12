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Зеленський: росіяни хочуть, щоб геноцид "грав на задньому плані", а шокуючі події стали повсякденням

12 вересня, 2023 вiвторок
18:38
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники намагаються заморозити війну проти України та зробити буденними події, що шокують

Про це Зеленський розповів студентам Лейденського університету, Університету Амстердама та Гаазького університету прикладних наук 12 вересня.

"Вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб геноцид став чимось, що грає на задньому плані. Вони хочуть заморозити війну та перетворити шокуючі події на щось повсякденне", - сказав глава держави.

Український президент підкреслив, що світ ще недостатньо об'єднався проти таких дій Росії, тому Україна намагається встановити нові партнерські відносини. Водночас Зеленський високо відзначив допомогу Нідерландів.

"Вдячний усій студентській спільноті Нідерландів за щиру увагу до України та підтримку наших людей. Ваше лідерство, ваша участь допомагають нам єднати світ заради наших спільних цінностей. І це робить наш захист сильнішим, нашу свободу робить сильнішою", - додав президент. 

Допомога Нідерландів

11 липня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами. Меморандум з Україною підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. 

20 серпня Володимир Зеленський поїхав до Нідерландів для обговорення з прем'єр-міністром Марком Рютте, зокрема, постачання винищувачів F-16. За словами президента, відбулася "проривна домовленість". Відтак Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" заявила, що країна намагатиметься передати літаки якнайшвидше

4 вересня стало відомо, що Нідерланди нададуть гранти компаніям, які планують долучитися до відновлення України.  

геноцид
Президент України
російська армія
окупанти
Володимир Зеленський
геноцид українців
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