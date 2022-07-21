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Зеленський розповів про результат візиту першої леді до США

21 липня, 2022 четвер
23:04
Україна

Президент Володимир Зеленський сказав, що пропозиція сенаторів США визнати геноцидом дії Росії в Україні є також і заслугою його дружини Олени Зеленської

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення. 

"Перший реальний результат візиту першої леді до Сполучених Штатів – сенатори представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до РФ та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена виступила зі зверненням до конгресу США.

"Відповідно до проекту документа, Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид", - сказав президент.

Резолюцію підготувала експертна група під головуванням Єрмака й Макфола. 

  • 20 липня перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Джозефом Байденом та його дружиною Джилл Байден.
  • 21 липня двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні, які вона чинить у неспровокованій війні, геноцидом українського народу.

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Володимир Зеленський
війна з Росією
США
Олена Зеленська
геноцид українців
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