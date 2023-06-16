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Зеленський скликає засідання РНБО на 23 червня: обговорять корупцію в судах і стан укриттів

16 червня, 2023 п'ятниця
15:36
Україна РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання РНБО на 23 червня. Учасники обговорять корупцію в системі правосуддя і стан укриттів

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"23 червня 2023 року за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. На засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак", - ідеться в повідомленні.

На засіданні виступлять із доповідями голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Ситуація з укриттями

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Новини
РНБО
корупція в Україні
Володимир Зеленський
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