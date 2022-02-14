Зеленський сподівається, що незабаром вдасться домовитися про саміт лідерів Нормандського формату

Про це президент України заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє Еспресо.TV.



"Важливо, що ми з паном Шольцом поділяємо спільне бачення щодо мирного підходу", - сказав Зеленський.



Він зазначив, що Київ очікує, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів "нормандської четвірки".



"Завтра федеральний канцлер буде у Москві. У розмові в Кремлі пан Шольц представлятиме німецьку позицію, а також об'єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет і територіальна цілісність", - підкреслив президент.



За словами президента України, дуже важливим є те, що Шольц відвідав Київ перед завтрашнім візитом до Москви.



"Ми цінуємо цей прояв солідарності", - сказав Зеленський.



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