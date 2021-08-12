Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки

Розпорядження №521/2021-рп опубліковане на сайті Офісу президента.



Документ передбачає створення робочої групи з питань інноваційного розвитку економіки та затвердження її персонального складу. Метою робочої групи є створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо прискорення інноваційного розвитку економіки.



Зазначається, що керівнику робочої групи в разі потреби дозволяється вносити зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань та незалежних експертів.



Розпорядження також вносить робочій групі пропозиції щодо першочергових заходів для розвитку цифрової трансформації економіки, впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси; напрямів реалізації інноваційних проєктів для активізації найбільш перспективних сфер економічної діяльності, впровадження новітніх підходів та стандартів здійснення діяльності у відповідних сферах; створення умов для реалізації пріоритетних для держави інноваційних проєктів та розвитку технологічних компаній.



Крім того, Зеленський затвердив склад робочої групи. Її головою став керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також до групи увійшли співзасновник громадської організації "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та його заступник Олександр Борняков, народна депутатка України Юлія Діденко, радниця Єрмака Дарія Зарівна, директор Фонду розвитку інновацій Павло Карташов, радник Єрмака та в.о. гендиректора держпідприємства "Національний фонд інвестицій України" Тимофій Милованов, заступниця міністра економіки Ірина Новікова, член наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Олександр Носов, нардепка Роксолана Підласа, заступниця Єрмака Юлія Свириденко, заступник Єрмака Андрій Сибіга, а також засновниця компанія "ТА Венчурс" Вікторія Тігіпко.

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