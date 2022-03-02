Зеленський створив в Україні координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних обставин у через нове вторгнення РФ до України
Про це повідомили у Офісі президента.
"Через військове вторгнення Росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності", - йдеться у
Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, президент створив штаб, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, гуманітарні організації та фінансування зі створеного Нацбанком рахунку для пожертв.
Штаб працюватиме у трьох напрямках:
- гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних організацій;
- допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям і громадам;
- допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.
Головою штабу визначено керівника Офісу пезидента Андрія Єрмака.
До складу штабу увійшли: заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.
Діяльність штабу висвітлюватиме радник керівника ОПУ з питань комунікацій Дарія Зарівна.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд повинен налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами , міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги.
НБУ рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.
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