Зеленський створив в Україні координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань

Про це повідомили у Офісі президента.

"Через військове вторгнення Росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності", - йдеться у

Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, президент створив штаб, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, гуманітарні організації та фінансування зі створеного Нацбанком рахунку для пожертв.

Штаб працюватиме у трьох напрямках:

гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних організацій;

допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям і громадам;

допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.

Головою штабу визначено керівника Офісу пезидента Андрія Єрмака.

До складу штабу увійшли: заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Діяльність штабу висвітлюватиме радник керівника ОПУ з питань комунікацій Дарія Зарівна.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд повинен налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами , міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги.

НБУ рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.





