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Зеленський: у кожній бойовій бригаді питають насамперед про дрони, РЕБ і ППО

16 серпня, 2023 середа
21:43
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що бригади ЗСУ на фронті серед першочергових потреб називають безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна в рази збільшує виробництво оборонного обладнання.

"Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це очі та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання", - сказав Зеленський.

Напередодні президент відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку, обговоривши з командирами перебіг бойових дій на фронті та проблемні питання їхніх підрозділів.

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зброя
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
протиповітряна оборона
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