Зеленський увів санкції проти 51 особи та 134 компаній: серед них є громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру
23 грудня президент України Володимир Зеленський двома указами увів санкції проти 51 особи та 134 компаній, які шкодять інтересам України. Серед підсанкційних осіб є громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру
Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента.
Згідно з першим указом, санкції запроваджені проти 119 компаній. Переважно це російські підприємства, які розташовані на території РФ, проте до санкійного списку потрапило ТОВ "Автодель ГАЗ", яке працює у Криму.
Указ накладає обмеження на 43 особи, серед яких, окрім росіян, є також громадяни України та Латвії.
Згідно з другим указом, під санкції потрапляють ще 8 осіб, серед яких громадяни Кіпру, України та Росії. А також обмеження накладаються на 15 компаній, серед яких половина розташовані у тимчасово окупованому Криму.
Підсанкційним особам блокують активи на території України, обмежують або торгівельні операції, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів країною, анулюються ліцензії, забороняють участь у приватизації, публічних та оборонних закупівлях тощо.
- Сполучені Штати координують тиск санкцій на Росію з партнерами в Європейському Союзі, G7, а також з іншими країнами, та мають намір посилювати тиск на Путіна й переслідувати всіх, хто допомагає йому.
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