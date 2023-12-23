Зеленський увів санкції проти 51 особи та 134 компаній: серед них є громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента.

Згідно з першим указом, санкції запроваджені проти 119 компаній. Переважно це російські підприємства, які розташовані на території РФ, проте до санкійного списку потрапило ТОВ "Автодель ГАЗ", яке працює у Криму.

Указ накладає обмеження на 43 особи, серед яких, окрім росіян, є також громадяни України та Латвії.

Згідно з другим указом, під санкції потрапляють ще 8 осіб, серед яких громадяни Кіпру, України та Росії. А також обмеження накладаються на 15 компаній, серед яких половина розташовані у тимчасово окупованому Криму.

Підсанкційним особам блокують активи на території України, обмежують або торгівельні операції, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів країною, анулюються ліцензії, забороняють участь у приватизації, публічних та оборонних закупівлях тощо.