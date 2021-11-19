Зеленський ветував закон про держфінансування партій

Про це йдеться у картці законопроєкту, передає Еспресо.TV.



Згідно з інформацією на сайті ВР, документ повернули з пропозиціями президента у четвер, 18 листопада, і цього самого дня направили на розгляд профільного комітету з питань правової політики.



За словами голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, у 2020 році через пандемію COVID-19 звітування партій тимчасово припинили і новий закон цього не відновлює. У НАЗК зазначили, що всі парламентські партії зараз отримують державне фінансування за рахунок коштів платників податків, проте жодна з них не подала звіту навіть за І квартал 2021 року.



Без правок президента, звіт подається про ті зобов’язання, термін яких настав, однак які не виконали. Відповідно, недоброчесні партійці можуть пояснювати сумнівні витрати простроченим фінансовим зобов’язанням.



Крім цього, внесками не вважають роботи, товари чи послуги, які необхідні для протидії COVID-19. Це дозволяє партіям ігнорувати ліміти на внески та не відображати їх у звітах.



Відповідно до законопроєкту повноваження щодо контролю за партійними фінансами залишаються за НАЗК. Водночас пропонується уточнити окремі підстави для зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політсил.



Так, партії мають подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Якщо у звітах зазначені недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року, а також якщо такий звіт оформлено з грубим порушенням встановлених законом вимог, держфінансування партій має припинитися.



Верховна Рада повинна знову розглянути законопроєкт з урахуванням пропозицій президента протягом місяця.

Нагадаємо, 2 листопада 2020 Верховна Рада ухвалила закон про зміну процедури припинення фінансування партій.

9 листопада 2020 голова НАЗК Новіков закликав Володимира Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання.