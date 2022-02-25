Зеленський видав указ про загальну мобілізацію

Про це повідомляє Офіс президента.



"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: оголосити та провести загальну мобілізацію", - йдеться у повідомленні.



Мобілізація проводиться протягом 90 діб на території:

Вінницької;

Волинської;

Дніпропетровської;

Донецької;

Житомирської;

Закарпатської;

Запорізької;

Івано-Франківської;

Київської;

Кіровоградської;

Луганської;

Львівської;

Миколаївської;

Одеської;

Полтавської;

Рівненської;

Сумської;

Тернопільської;

Харківської;

Херсонської;

Хмельницької;

Черкаської;

Чернівецької;

Чернігівської областей;

міста Києва.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ДССТ, Держспецзв'язку та інших військових формувань України потрібно здійснити в обсягах, які визначені згідно з мобілізаційними планами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb