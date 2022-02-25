Зеленський видав указ про загальну мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський видав указ №69 про загальну мобілізацію
Про це повідомляє Офіс президента.
"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: оголосити та провести загальну мобілізацію", - йдеться у повідомленні.
Мобілізація проводиться протягом 90 діб на території:
- Вінницької;
- Волинської;
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Житомирської;
- Закарпатської;
- Запорізької;
- Івано-Франківської;
- Київської;
- Кіровоградської;
- Луганської;
- Львівської;
- Миколаївської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Рівненської;
- Сумської;
- Тернопільської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Хмельницької;
- Черкаської;
- Чернівецької;
- Чернігівської областей;
- міста Києва.
Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ДССТ, Держспецзв'язку та інших військових формувань України потрібно здійснити в обсягах, які визначені згідно з мобілізаційними планами.
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