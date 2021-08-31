Зеленський відвідає тихоокеанське узбережжя США в ході держвізиту, - ОПУ

Про це повідомляє Офіс президента.



Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джозефа Байдена.



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"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями", - йдеться в повідомленні.



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Під час візиту сторони підпишуть низку документів.



"Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", - додали в Офісі президента.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня.

19 серпня стало відомо, що Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.

29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.