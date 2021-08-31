Зеленський відвідає тихоокеанське узбережжя США в ході держвізиту, - ОПУ
У ході візиту президента Володимира Зеленського до США заплановано низку зустрічей на Східному та Західному узбережжях країни
Про це повідомляє Офіс президента.
Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джозефа Байдена.
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"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями", - йдеться в повідомленні.
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Під час візиту сторони підпишуть низку документів.
"Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", - додали в Офісі президента.
- Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня.
- 19 серпня стало відомо, що Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.
- 29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.
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