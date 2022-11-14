Зеленський відвідав звільнений Херсон, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон та зустрівся з українськими військовими
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 14 листопада, під час візиту до звільненого від російських окупантів Херсона, Зеленський зустрівся з українськими військовими.
"Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни. Ми просуваємося вперед", - сказав президент України у Херсоні.
Він також подякував НАТО та іншим союзникам за їх підтримку у війні проти Росії.
Фото Reuters
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
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