Зеленський відвідав звільнений Херсон, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 14 листопада, під час візиту до звільненого від російських окупантів Херсона, Зеленський зустрівся з українськими військовими.

"Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни. Ми просуваємося вперед", - сказав президент України у Херсоні.

Він також подякував НАТО та іншим союзникам за їх підтримку у війні проти Росії.

Фото Reuters

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

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