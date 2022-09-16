Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти

Про це повідомила кореспондентка CBS Памела Фалк у Twitter.

"Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, автором якої є Україна, + дозволити Президенту Зеленському виступити з відеозверненням на Тижні високого рівня", - написала вона.

За підсумками голосування видно, що проти виступу Зеленського в ООН проголосували лише союзники Росії: Білорусь, Куба, Північна Корея, Еритрея, Нікарагуа, Росія та Сирія.

Пізніше представник України в ООН Сергій Кислиця повідомив у Twitter, що Росія, спробувавши через представництво Білорусі внести "альтернативну" пропозицію, "знов вистрілила в ногу – цього разу в ногу Білорусі, тому що нога самої Росії вже схожа на решето".

24 серпня, Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою Організації Об'єднаних Націй

7 вересня у Радбезі ООН відбулося засідання через насильницьку депортацію українців до Росії.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив 14 вересня, що ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії.

16 вересня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй найближчим часом відправить до деокупованого Ізюму та околиць місію з моніторингу прав людини.