Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
Генеральна Асамблея ООН проголосувала за включення до порядку денного сесії звернення президента України
Про це повідомила кореспондентка CBS Памела Фалк у Twitter.
"Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, автором якої є Україна, + дозволити Президенту Зеленському виступити з відеозверненням на Тижні високого рівня", - написала вона.
За підсумками голосування видно, що проти виступу Зеленського в ООН проголосували лише союзники Росії: Білорусь, Куба, Північна Корея, Еритрея, Нікарагуа, Росія та Сирія.
Пізніше представник України в ООН Сергій Кислиця повідомив у Twitter, що Росія, спробувавши через представництво Білорусі внести "альтернативну" пропозицію, "знов вистрілила в ногу – цього разу в ногу Білорусі, тому що нога самої Росії вже схожа на решето".
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