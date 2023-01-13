Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зеленський виступив перед парламентом Литви: попросив про танки, артилерію, санкції та трибунал над РФ

Зеленський виступив перед парламентом Литви: попросив про танки, артилерію, санкції та трибунал над РФ

13 січня, 2023 п'ятниця
14:21
війна з Росією

Україна потребує сучасних танків та артилерії, а також посилення санкційного тиску на РФ та створення міжнародного трибуналу над військовими злочинцями

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму виступі перед парламентом Литви.

За його словами, Україна потребує нових оборонних рішень, аби вигнати окупантів зі своєї землі.

"Це стосується передусім сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - сказав президент.

  • Україна отримає від Литви обладнання для боротьби з російськими дронами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Володимир Зеленський
Литва
зброя для України
Читайте також:
Крістін Ламбрехт
12 січня, 2023 четвер
Міноборони Німеччини повідомило, коли в Україну надійдуть БМП Marder та танки Leopard
Автор Тетяна Яворська
11 січня, 2023 середа
Ікона з "Мерседесом": чи мало право УПЦ МП розмальовувати лавру портретами своїх керівників
МКС
12 січня, 2023 четвер
Аварія на МКС: Космонавтів повернуть на Землю наступним кораблем "Союз"
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 42.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 січня
15:33
зима, мороз
Чи будуть "водохресні" морози та якої погоди очікувати 14 січня. Прогноз від Наталки Діденко
15:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Ворог окупував Мирне й Дорожнянку на Запоріжжі, - депутат облради Лишенко
15:16
До Африки, Азії та Європи відправили перший цього року мільйон тонн українського зерна
14:57
Leopard 2
Німеччина стверджує, що не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard
14:44
Британія і Україна
Щонайменше 10 підсанкційних олігархів РФ використали "золоті візи", щоб отримати посвідку на проживання у Британії, - Reuters
14:41
на фото перемовини між Україною та РФ про обмін полоненими
В Анкарі відбувся третій раунд переговорів із РФ про обмін полоненими
14:21
"Мистецтво в країні війни": Еспресо покаже новий документальний серіал
14:18
OPINION
Микола Княжицький
На запитання вірних та духовенства УПЦ МП має відповісти не тільки церковна верхівка
14:17
Ворог обстріляв із ЗРК С-300 населені пункти Запорізької області, загинула жінка
14:08
Коронавірус
Наразі в Україні циркулює 8 різновидів COVID-19 штаму "омікрон", - Кузін
14:02
OPINION
Борислав Береза
Не треба виправдовувати корупцію тим, що вона "скрізь"
13:57
заборона ОПЗЖ
Верховна Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна та Аксьонова
13:55
росія хакер
Хакери з Росії атакували передвиборчі сайти кандидатів у президенти Чехії
13:48
ізраїль україна
В Україні повідомили про домовленість щодо передачі Ізраїлем технологій розумного оповіщення про ракети та дрони
13:39
Ексклюзив
Валерій Герасимов
Відсутність ракетних обстрілів буде свідчити, що Герасимов запропонував Путіну новий план, - військовий експерт Самусь
13:31
російські хакери
Україна здійснила "революцію" у своєму кіберзахисті на тлі атак РФ, - французький генерал Боннемезон
13:25
ЗСУ прапор
Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. У ЗСУ спростували
13:22
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Кулеба заявив, що на саміті Україна - ЄС однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу
13:16
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни змінили юридичну адресу ЗАЕС, тепер вона "підпорядкована" Москві
13:10
ЗСУ
Довіра українців до Збройних Сил України зросла до 96%, - опитування КМІС
13:03
Ексклюзив
100 тисяч розбрату. Чи варто рахувати гроші військових?
12:57
Воєнний злочинець
Поліцейські ідентифікували військового РФ, який катував та грабував мешканців Київщини під час окупації
12:39
Уночі армія РФ атакувала базу з комунальним транспортом у Херсоні, є поранений, уламки пошкодили електромережі
12:27
На околицях Києва лунатимуть вибухи: працюватимуть сапери
12:22
Літак НАТО
НАТО розмістить літаки AWACS у Румунії, вони відстежуватимуть російську активність
12:18
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав "дві важливі речі", які допоможуть українцям пережити зиму в умовах російського терору
12:08
OPINION
Михайло Жернаков
Судді в Україні не готові до демократії
11:57
Т-72 танк
У Бєлгородській області під час ремонту "демілітаризувався" танк, ще два отримали пошкодження, - росЗМІ
11:57
Олексій Резніков
Резніков назвав щоденні втрати військових України і РФ у війні
11:57
Білорусь, війська Білорусі
Спільні навчання російських та білоруських військових не варто сприймати як загрозу наступу на Київ, - КМВА
11:56
В Україні зламали е-систему і намагалися легалізувати незаконні забудови
11:38
колісний танк AMX-10 RC
Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні
11:34
Москва_Кремль
Британська розвідка: РФ використовує в'язнів в оборонному виробничому секторі
11:26
відключення електроенергії
В енергосистемі України зберігається значний дефіцит, але на вихідні можливе покращення, - Укренерго
11:24
преса
Міжнародна федерація журналістів закликає український уряд переглянути новий закон про ЗМІ
10:46
свічка
Унаслідок бойових дій РФ за добу в Україні загинуло чотири людини, вісім отримали поранення
10:31
окупант, орк, солдати росія
У Росії вигадали нові умови для переговорів з Україною, хочуть без посередників
10:05
OPINION
Сергій Марченко
Жеваго чи Ткач: хто більше донатить на армію?
10:00
СБУ
СБУ тренувалася затримувати ворожу ДРГ на енергооб'єкті поблизу кордону з Білоруссю
09:47
Херсонщина
Минулої доби армія РФ 49 разів обстріляла Херсонщину, загинув мирний житель, двоє отримали поранення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV