Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму виступі перед парламентом Литви.

За його словами, Україна потребує нових оборонних рішень, аби вигнати окупантів зі своєї землі.

"Це стосується передусім сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - сказав президент.

Україна отримає від Литви обладнання для боротьби з російськими дронами.

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