Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №542/2021 від 14 жовтня.



"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д. Разумкова", - йдеться у документі.



Разом із тим, Зеленський увів указом до персонального складу РНБО голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.



Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

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