Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука
Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та призначив замість нього Руслана Стефанчука
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №542/2021 від 14 жовтня.
"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д. Разумкова", - йдеться у документі.
Разом із тим, Зеленський увів указом до персонального складу РНБО голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
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