Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції

Законопроєкт зʼявився на сайті Верховної Ради.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Це перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

30 листопада 2021 року стало відомо, що Офіс президента готує подання на розгляд ВР законопроєкту про ратифікацію конвенції.

4 січня 2022 року віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що конвенцію планують ратифікувати цьогоріч.