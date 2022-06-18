Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції)
Законопроєкт зʼявився на сайті Верховної Ради.
Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.
Це перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.
- 30 листопада 2021 року стало відомо, що Офіс президента готує подання на розгляд ВР законопроєкту про ратифікацію конвенції.
- 4 січня 2022 року віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що конвенцію планують ратифікувати цьогоріч.
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