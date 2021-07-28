Зеленський впевнений, що саміт "нормандської" четвірки відбудеться

Про це він сказав на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна.

"Питання повернення Донбасу, "тиші" на Донбасі, обстрілів, питання обмінів. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Ми готові до переговорів. Я певен, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії", - заявив він.



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Президент Володимир Зеленський заявив про ідею залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Держдепартаменті США не вважають, що участь країни в "нормандському форматі" допоможе вирішити проблему