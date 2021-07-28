Зеленський впевнений, що саміт "нормандської" четвірки відбудеться
Президент України Володимир Зеленський висловив певність, що "нормандська" зустріч відбудеться, але це залежить від Росії
Про це він сказав на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна.
"Питання повернення Донбасу, "тиші" на Донбасі, обстрілів, питання обмінів. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Ми готові до переговорів. Я певен, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії", - заявив він.
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