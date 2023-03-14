Про це повідомило офіційне інтернет-представництво президента України.

У День українського добровольця Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів. Глава держави вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

"Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя й чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю – кожного й кожної. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться жодному загарбнику", – сказав Зеленський.

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України.

Олександр Мацієвський добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. З березня 2022 року брав участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема міста Ніжина Чернігівської області та міста Бахмута на Донеччині. Торік у листопаді в районі Соледара на Донеччині позиції його підрозділу були атаковані противником. Після цього Олександр Мацієвський із побратимами вважалися зниклими безвісти. Після обміну тілами загиблих Олександра Мацієвського ідентифікували та поховали. Нещодавно в мережі Інтернет з’явився відеозапис розстрілу росіянами військовослужбовця, на якому видно, що Олександр Мацієвський навіть в умовах ворожого полону проявляв мужність, хоробрість і вірність Україні.

Окрім цього, президент також вручив орден "Золота Зірка" дружині та батьку молодшого лейтенанта Тараса Бобанича, який внаслідок обстрілу зазнав множинних осколкових поранень, несумісних із життям. Також Зеленський вручив військовим ордени Богдана Хмельницького III ступеня та ордени "За мужність" III ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За врятоване життя" військовослужбовцям ЗСУ та орден Богдана Хмельницького II ступеня, орден "За мужність" ІІІ ступеня, медаль "За військову службу Україні" військовослужбовцям Національної гвардії.