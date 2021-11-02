Зеленський ввів у дію чотири рішення РНБО про санкції

Укази №556/2021-559/2021 про набуття чинності рішення Ради національної безпеки й оборони Україні, датовані 15 жовтня, було опубліковано на офіційному сайті Офісу президента України.



Також оприлюднено перелік з 141 фізичної особи та 49 юридичних, котрі підпадають під санкції.



Згідно з указом №556/2021, трирічні санкції будуть застосовані проти дев'ятьох осіб. До них належать голова Севастопольської виборчої комісії Сергій Даниленко, секретар комісії Катерина Пиркова, начальник Управління ФСБ в окупованому Криму Леонід Михайлюк, голова "Заксобрания" Севастополя Володимир Нємцев, т. в.о. "губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв, включені до санкційного списку США та ЄС за проведення незаконних виборів в окупованому Криму. Санкції - колишній "голова ЦВК ДНР" Роман Лягін та голова російського байкерського клубу "Ночные волки" Олександр Залдостанов.



За цим указом під санкції також підпадають 42 юридичні особи, зареєстровані в Росії, зокрема АйБі, ТОВ "Глобал-Інвест", ТОВ "Студія Союз", АТ "Суднобудівний завод "Море", ТОВ "Севастопольське підприємство "ЕРА", реєстратора доменних імен reg.ru, Головне управління державної експертизи, авіакомпанію "ХОРС".



За указом №559/2021, на три роки накладені санкції на шістьох співробітників правоохоронних органів РФ: на члена "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым" Олексія Козирєва, суддю Північно-Кавказського окружного військового суду м. Ростов-на-Дону Романа Сапрунова, старшого прокурора "відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим" Анастасію Супрягу, суддей Київського районного суду Сімферополя Ірину Кагітіну й Олексія Тихопоя, начальника слідчого відділу "Управління ФСБ РФ" в окупованому Криму Андрія Гібу. Останні чотири разом з російським громадянством мають і українське.



Згідно з указом №559/2021, санкції накладено на Федеральну казенну установу "Слідчий ізолятор № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань у Республіці Крим та м. Севастополі", що зареєстрована за законами Росії.

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